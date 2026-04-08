LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri Cev Cup 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti prenderà il via la partita tra la squadra di casa e la squadra ospite nella fase a eliminazione diretta della coppa europea. La partita si svolge in un impianto situato in una grande città e sarà trasmessa in diretta streaming. Contestualmente, si svolge anche un incontro di volley tra due squadre italiane, con inizio alle 20.30. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 18.52 Rispetto all’andata Chieri dovrà provare ad alzare l’efficienza del servizio, fondamentale per provare a limitare la costruzione delle turche. 18.49 Per provare a ribaltare il punteggio ed aggiudicarsi il titolo, Chieri ha bisogno di una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1) oppure di vincere al tie-break per portare la contesa al decisivo golden set. 18.46 Sette giorni fa nella sfida di Torino si è imposto il Galatasaray in cinque set. Una sfida equilibrata e spettacolare, terminata con un tie-break al cardiopalma vinto dalle turche solamente 20-18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 2-2, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la finale d’andata si deciderà al quinto set! LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: finale d’andata per costruire un tesorettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Reale... Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F); Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: in palio il trofeo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com