LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-0 Cev Cup 2026 in DIRETTA | le piemontesi cercano l’allungo

Al momento la partita tra Galatasaray Istanbul e Chieri è sul risultato di 0-0, con le piemontesi che cercano di allungare nel secondo set. La gara si svolge nell’ambito della Cev Cup 2026 e viene seguita in tempo reale. Durante il match, si è appena concluso un time out con il punteggio di 16-15, dopo un punto vincente di Aydin da posto 4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 Time out Chieri 16-15 Parallela vincente di Aydin da posto 4. 16-14 Lungo l’attacco in diagonale di Nervini che non trova le mani del muro al termine dello scambio più lungo del match 16-13 iagonale vincente di Aydin 16-12 Attaco vincente di Nervini 15-12 Diagonale di Grobelna Entrano Grobelna e Naz Aydemir. 15-11 Diagonale di Nemeth da posto 2. 14-11 Diagonale vincente di Carutasu da posto 2. 14-10 Kunzler pizzica le mani del muro di Wang con la pipe Time out Galatasaray 13-10 Largo l’attacco di Sylla dopo la deviazione del nastro. 12-10 MOOOONSTEEER BLOOOCK ALBERTIII!! Muro perfetto della centrale di Chieri sulla diagonale di Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-0, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le piemontesi cercano l’allungo LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 0-1, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi partono benissimo nel secondo set, 8-5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Mani fuori di Carutasu da posto due. LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 0-1, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi prendono vantaggio nel secondo set, 15-10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-11 Brava Nemeth che attacca in extra rotazione trovando il mani fuori. Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F); Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: in palio il trofeo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com