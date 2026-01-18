LIVE Cobolli-Fery Australian Open 2026 in DIRETTA | i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo
Segui in tempo reale l’ingresso dei giocatori al Australian Open 2026. Restate aggiornati con le ultime novità e gli eventi in corso, cliccando sul link per la diretta. Continua a leggere per conoscere gli sviluppi di questa giornata di tennis internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:05 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 00:57 Mancano pochi minuti all’inizio dell’incontro. Il vincente di questo match se la vedrà al secondo turno contro Kecmanovic o Etcheverry. 00:35 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi, manca poco meno di mezz’ora al debutto del portacolori italiano Flavio Cobolli nel primo Grande Slam della stagione. Rimanete sintonizzati per seguire la nostra DIRETTA LIVE punto dopo punto. Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match in quel di Melbourne del nostro portacolori Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
