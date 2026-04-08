LIVE Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | attenzione all’emergente belga

Oggi si gioca il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, con il match tra il tennista italiano e il giovane avversario belga. La partita è in corso e viene seguita in diretta, con aggiornamenti su ogni punto e momento chiave. I giocatori sono scesi in campo per affrontarsi su uno dei campi più prestigiosi del circuito, in attesa di sviluppi nel proseguimento del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo tra il portacolori azzurro Flavio Cobolli e Alexander Blockx. Il classe 2002 vuole proseguire il torneo nel migliore dei modi dopo la bella vittoria al primo turno contro l’argentino Comesana. Il belga che sarà opposto al nativo di Firenze in questo match nel suo primo turno ha sconfitto in tre set Shapovalov. Entrambi i tennisti vengono da due vittorie non facili e vogliono mettere il punto esclamativo alle loro prestazioni qualificandosi agli ottavi in questo primo Masters 1000 sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belga Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino... Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a MontecarloDomani, non prima delle 14:30, Flavio Cobolli affronterà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il belga Alexander Blockx. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belga; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l'argentino ... oasport.it Monte-Carlo, secondo turno: Cobolli chiede strada a BlockxMercoledì nel tardo pomeriggio Flavio Cobolli torna in campo per il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo 1000 stagionale, dotato ... sport.tiscali.it Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo - x.com Torna in campo anche Flavio Cobolli contro il qualificato Blockx - facebook.com facebook