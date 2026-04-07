Chi è Alexander Blockx il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo

Da oasport.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Montecarlo, nel secondo turno del torneo Masters 1000, Flavio Cobolli affronterà il giocatore belga Alexander Blockx. L'incontro è previsto non prima delle 14:30 e vedrà i due atleti confrontarsi sul campo in un match che si preannuncia interessante. Blockx, giovane promessa del tennis belga, si prepara a sfidare il suo avversario in una partita che può rappresentare un passaggio importante nel torneo.

Domani, non prima delle 14:30, Flavio Cobolli affronterà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il belga Alexander Blockx. L’azzurro, dopo aver faticato contro l’argentino Francisco Comesana, è chiamato a una prova di maturità contro un tennista molto interessante e dalle caratteristiche particolari. Nato il 7 aprile 2005 ad Anversa, Blockx è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del circuito maschile. Il belga si è distinto inizialmente a livello juniores, raggiungendo la posizione n. 1 al mondo e vincendo il titolo di singolare maschile agli Australian Open Juniores 2023. Nel corso del 2025 e dell’inizio del 2026, ha compiuto il salto definitivo nel tennis professionistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

chi 232 alexander blockx il gigante belga che affronter224 cobolli a montecarlo
© Oasport.it - Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026Flavio Cobolli e Alexander Blockx chiuderanno il programma sul Court des Princes dunque nel tardo pomeriggio.

Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino...

Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Alexander Blockx - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026; Diretta Francesco Maestrelli - Alexander Blockx - Singolare Maschile - Monte-Carlo Masters 2026; Montecarlo, qualificazioni: solo Arnaldi al turno decisivo; Tennis, Atp Montecarlo: Arnaldi, Maestrelli e Pellegrino nelle qualificazioni.

alexander blockx chi è alexander blockxMonte-Carlo: Cobolli sfida Blockx nel secondo turno, orario e dove vederlaIl giovane talento italiano Flavio Cobolli si prepara a scendere nuovamente in campo mercoledì 8 aprile per una sfida cruciale al prestigioso Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro affronterà Alexande ... it.blastingnews.com

Next Gen, è la finale migliore: Blockx e Tien si giocheranno il titoloCome le Atp Finals dei grandi avevano avuto in Sinner-Alcaraz la miglior finale possibile a Torino, anche alle Next Gen Finals di Jeddah ci saranno in campo i due interpreti di maggior caratura. Per ... gazzetta.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.