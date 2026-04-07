Domani a Montecarlo, nel secondo turno del torneo Masters 1000, Flavio Cobolli affronterà il giocatore belga Alexander Blockx. L'incontro è previsto non prima delle 14:30 e vedrà i due atleti confrontarsi sul campo in un match che si preannuncia interessante. Blockx, giovane promessa del tennis belga, si prepara a sfidare il suo avversario in una partita che può rappresentare un passaggio importante nel torneo.

Domani, non prima delle 14:30, Flavio Cobolli affronterà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il belga Alexander Blockx. L’azzurro, dopo aver faticato contro l’argentino Francisco Comesana, è chiamato a una prova di maturità contro un tennista molto interessante e dalle caratteristiche particolari. Nato il 7 aprile 2005 ad Anversa, Blockx è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del circuito maschile. Il belga si è distinto inizialmente a livello juniores, raggiungendo la posizione n. 1 al mondo e vincendo il titolo di singolare maschile agli Australian Open Juniores 2023. Nel corso del 2025 e dell’inizio del 2026, ha compiuto il salto definitivo nel tennis professionistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026Flavio Cobolli e Alexander Blockx chiuderanno il programma sul Court des Princes dunque nel tardo pomeriggio.

Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino...

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COBOLLI VINCE LA BATTAGLIA CONTRO COMESANA Dopo due ore mezza di gioco la spunta Flavio al debutto del Masters 1000 di Montecarlo! Al secondo turno sfiderà il qualificato, classe 2005, Alexander Blockx - facebook.com facebook

Con un grande terzo set Flavio Cobolli si prende la vittoria all’esordio a Montecarlo Al secondo turno Alexander Blockx @BMWItalia x.com