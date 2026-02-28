LIVE Civitanova-Verona 0-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i veneti vincono 25-27 un primo set equilibrato Darlan trascinatore

La partita tra Civitanova e Verona si sta svolgendo in diretta, con Verona che ha vinto il primo set 25-27. Darlan ha segnato punti importanti e ha guidato i veneti nel momento chiave. La sfida fa parte della Supercoppa Italiana di volley 2026, e i due team si affrontano in una gara che si preannuncia equilibrata. È possibile aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 15-17 Disastro di Bottolo che manda sul nastro il palleggio della free ball. Break di Verona che vuole approfittarne. 13-11 Grande giocata di Loeppky che trova la parallela staccato da rete. 9-8 Invasione di Keita che passa per il campo di Civitanova per recuperare un pallone. 5-6 Boninfante cerca un colpo strano e anche inutile, che infatti non trova neanche il campo. 3-2 Invasione di Keita che ha rischiato anche di farsi male nell’atterraggio. 25-27 VERONA VINCE IL PRIMO SET! CI PENSA SEMPRE DARLAN! Il brasiliano trova il mani fuori dopo una parallela semplicemente micidiale! 25-24 Nuovo set point per la Lube con Loeppky che piazza il palleggio spinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vincono 25-27 un primo set equilibrato, Darlan trascinatore LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani cercano la fuga nel primo set, 17-12LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti bloccano la fuga dei marchigiani, 17-16LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Tutti gli aggiornamenti su Civitanova Verona. Temi più discussi: Trento-Perugia e Civitanova-Verona oggi, Supercoppa Italiana volley 2026: orari semifinali, tv, streaming; Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming; Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa in Diretta Streaming; Supercoppa, atto primo: Perugia-Trento e Civitanova-Verona valgono la finale!. LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: inizia la seconda semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 10-9 Boninfante sceglie ... oasport.it LIVE Trento-Perugia 0-3, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri volano in finale dopo un match perfettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 17:09 Si chiude qui la ... oasport.it Four giants. One trophy. The Supercoppa Final Four brings together four of the very best teams in Italy, ready to battle for the second #SuperLega title of the season. Semifinals Trentino vs Perugia — 2:30 PM UTC Verona vs Civitanova — 5:00 PM U - facebook.com facebook GAME DAY - Semifinale Del Monte Supercoppa Oggi è il giorno della semifinale della Del Monte Supercoppa Pronti a combattere insieme! Sabato 28 Febbraio Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona PalaTrieste Rai Sport e VB x.com