LIVE Civitanova-Leuven 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | dominio assoluto dei padroni di casa che vincono 25-10 nel primo set!

In questa diretta, si aggiorna il match di Champions League volley 2026 tra Civitanova e Leuven. La squadra italiana ha conquistato il primo set con un punteggio di 25-10, grazie a un gioco solido e preciso. Segui le novità e gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informato sui risultati e le strategie delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-10 PRIMO SET A CIVITANOVA! Il secondo ace di Duflos-Rossi consegna il primo set a Civitanova. 24-10 Loeppcky insacca l'attacco nel muro avversario, non basta l'intervento di Peeters. 23-10 SUPER DUFLOS-ROSSI! Anche ace per il francese. 22-10 Invasione a rete del muro belga. 21-10 Primo tempo di Gargiulo, primo punto in attacco per il centrale campione del Mondo dopo i due muri vincenti. 20-10 Attacco da seconda linea per Gomez. 20-9 Altro grandissimo muro di Gargiulo. 19-9 Perfetto l'attacco in diagonale di Duflos-Rossi, quarto punto per lui. 18-9 Invasione aerea del numero sette.

