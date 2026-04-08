Litorale romano | maxi-operazione Pasqua 2 arresti e multe a pioggia

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta 2026, i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia hanno condotto una vasta attività di controllo lungo il litorale romano, tra Ostia e Fregene. L’operazione ha portato all’arresto di due persone e a 19 denunce, con numerose sanzioni inflitte per violazioni delle norme. La presenza delle forze dell’ordine è stata intensa e coordinata per garantire la sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso.

I Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia hanno coordinato un massiccio piano di sorveglianza tra Ostia e Fregene durante le festività di Pasqua e Pasquetta 2026, concludendo l’operazione con due arresti e diciannove denunce. L’iniziativa si è sviluppata lungo il litorale romano per contrastare i fenomeni di mala movida e prevenire reati comuni. L’attività è stata guidata dalle direttive del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e concordata all’interno del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per presidiare il territorio sono state schierate oltre 80 pattuglie, con l’impiego di più di 150 militari. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle zone balneari ostiesi e sui locali e stabilimenti che animano la zona di Fregene. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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