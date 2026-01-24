Pattuglie ed elicotteri litorale romano | arresti denunce e sequestri

Nella mattinata del 24 gennaio 2026, i Carabinieri di Ostia hanno realizzato un’ampia operazione di controllo sul territorio, impiegando pattuglie e elicotteri lungo il litorale romano. L’intervento ha portato all’arresto di alcune persone, a denunce e a sequestri, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine contro i reati contro il patrimonio e l’illegalità diffusa.

Ostia, 24 gennaio 2026 – Una vasta operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta nella mattinata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa e dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti su auto in sosta e nelle abitazioni. L’attività ha previsto un impiego capillare di pattuglie, personale specializzato e il supporto di un elicottero, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Polizia locale sul litorale: 21 patenti ritirate, 16 sequestri in spiaggia e 7 denunce in tema ambientaleDurante le celebrazioni di San Sebastiano, la polizia locale sul litorale ha reso noti i risultati delle operazioni svolte negli ultimi mesi.

Pattuglie ed elicotteri litorale romano: arresti, denunce e sequestriDurante i controlli è stata sequestrata anche una somma di denaro contante pari a circa 6.000 euro, sulla quale verranno avviati approfondimenti per accertarne la provenienza. L’attività si è infine ... ilfaroonline.it

