Maltempo sul litorale romano pioggia e vento forte | chiusi parchi a Fiumicino e Fregene

A causa di maltempo sul litorale romano, con pioggia e vento forte, il comune di Fiumicino ha deciso di chiudere i parchi fino al 28 marzo. La misura si è resa necessaria per motivi di sicurezza, considerando il rischio di mareggiate e vento intenso. L’accesso alle aree verdi di Fiumicino e Fregene è stato vietato fino a nuova comunicazione.

Il comune di Fiumicino chiude parchi fino al 28 marzo: rischio vento forte e mareggiate. Vietato l’accesso alle aree per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Allerta meteo arancione a Roma per forte vento, pioggia e temporali: oggi chiusi parchi e cimiteriIl sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza con la chiusura di parchi, cimiteri e aree verdi per maltempo e allerta meteo. Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento... Una raccolta di contenuti su Maltempo sul litorale romano pioggia e... Temi più discussi: Maltempo in Molise, pioggia sul litorale, neve nella Valle del Trigno; Maltempo, allagamenti e smottamenti sul litorale ionico; Pioggia, grandine e vento forte: il risveglio di oggi a Roma. Neve anche a bassa quota e mareggiate; Maltempo al Sud: a Reggio Calabria auto nel torrente, scatta l’allerta meteo. Maltempo sul litorale romano, pioggia e vento forte: chiusi parchi a Fiumicino e FregeneIl comune di Fiumicino chiude parchi fino al 28 marzo: rischio vento forte e mareggiate. Vietato l’accesso alle aree per motivi di sicurezza. fanpage.it Maltempo su Roma: grandine, strade allagate e alberi caduti. A Ostia crolla la Venere dei PescatoriLa tempesta notturna ha mandato in tilt il traffico della Capitale. La mareggiata abbatte il simbolo del litorale romano ... radiocolonna.it Maltempo, cade albero in una scuola a Foggia e su auto a San Severo: illesa una donna Le raffiche di vento stanno provocando danni e disagi anche nel Foggiano: a Foggia un albero di grosse dimensioni è precipitato infrangendo i cancelli della scuola Cata - facebook.com facebook 26/3/26.Sul maltempo di stamattina il sindaco Armelao:"Per fortuna nessun grave danno,di mia conoscenza,è avvenuto a Chioggia. Segnaletica a terra e coperture di impalcature staccate. Unica cosa più evidente è stato il crollo di un muro vecchio in via del B x.com