Maltempo sul litorale romano pioggia e vento forte | chiusi parchi a Fiumicino e Fregene

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di maltempo sul litorale romano, con pioggia e vento forte, il comune di Fiumicino ha deciso di chiudere i parchi fino al 28 marzo. La misura si è resa necessaria per motivi di sicurezza, considerando il rischio di mareggiate e vento intenso. L’accesso alle aree verdi di Fiumicino e Fregene è stato vietato fino a nuova comunicazione.

Il comune di Fiumicino chiude parchi fino al 28 marzo: rischio vento forte e mareggiate. Vietato l’accesso alle aree per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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