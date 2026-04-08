Litigata furiosa con Ranieri nello spogliatoio | Pezzo di me**a

Durante un allenamento, si è verificata una lite violenta tra due calciatori nello spogliatoio, con insulti reciproci. Uno dei giocatori ha rivolto all’altro un’offesa molto pesante, portando alla necessità dell’intervento immediato di alcuni compagni di squadra per calmare gli animi e separare i protagonisti dell’acceso scontro. La situazione si è svolta senza altri coinvolgimenti e senza ulteriori danni.

Tremarono i muri dello spogliatoio. Litigata furiosa con Claudio Ranieri, attuale Advisor della famiglia Friedkin proprietaria della Roma. Sono volate parole molto pesanti, con il tutto venuto alla luce ‘grazie’ al calciatore che ha visto e sentito tutto. Keita Balde contro Ranieri ai tempi della Sampdoria. Stagione 20202021, più precisamente il 21 aprile 2021, al termine di Crotone-Samp: risultato finale, 0-1 in favore dei blucerchiati con la firma da tre punti siglata da Fabio Quagliarella a inizio secondo tempo. Keita entrò proprio al posto dell’attaccante campano, ma in pratica a partita conclusa. Così, come raccontato dall’ex blucerchiato Jakub Jankto, ormai vera e propria star di TikTok, nello spogliatoio l’attaccante senegalese si scagliò contro Ranieri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Litigata furiosa con Ranieri nello spogliatoio: “Pezzo di me**a” Cosa c’è sui parastinchi di Leao? Entra con noi nello spogliatoio del MilanAbbiamo fatto insieme a Puma un giro nel ventre di San Siro solo una manciata di ore prima del derby che – forse! – ha riaperto il campionato. Atalanta, Thuram svela un’inedita regola nello spogliatoio: silenzio tattico con un compagno misterioso.Khephren Thuram, centrocampista dell'Atalanta, ha rivelato in un'intervista rilasciata a Sport un curioso aspetto della sua relazione professionale... Si parla di: PEZZO DI ME**A!: LITIGATA FURIOSA con RANIERI nello Spogliatoio!; Jankto e la lite furiosa tra Keita e Ranieri: Pezzo di me**a. Jankto e la lite furiosa tra Keita e Ranieri: Pezzo di me**aJakub Jankto è in fiume in piena. L’ex calciatore da tempo ha deciso di affidare ai social alcuni retroscena di quando giocava e, da ultimo, ha raccontato di un litigio tra ... lalaziosiamonoi.it