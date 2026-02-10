Atalanta Thuram svela un’inedita regola nello spogliatoio | silenzio tattico con un compagno misterioso

Khephren Thuram ha svelato un dettaglio inaspettato sulla vita nello spogliatoio dell’Atalanta. Il centrocampista ha raccontato di una regola che lui e un compagno misterioso, chiamato solo “Marcus”, seguono prima delle partite: il silenzio totale. Thuram spiega che questa abitudine aiuta la squadra a concentrarsi e a prepararsi al meglio, anche se non rivela molto di più sul suo collega. La scoperta ha sorpreso i tifosi, che finora avevano visto Thuram come un professionista molto riservato.

Khephren Thuram, centrocampista dell’Atalanta, ha rivelato in un’intervista rilasciata a Sport un curioso aspetto della sua relazione professionale con un collega, identificato solo come “Marcus”. Il giocatore ha dichiarato che, nonostante la convivenza nello spogliatoio e la condivisione di allenamenti e partite, con Marcus non si discute mai dell’andamento delle sfide. Questa affermazione, seppur apparentemente singolare, apre spunti di riflessione sul clima all’interno dello spogliatoio nerazzurro e sulle dinamiche relazionali tra i calciatori. L’episodio si è verificato in un’intervista concessa a Sport, dove Thuram è stato interrogato sulla sua esperienza in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Atalanta Thuram

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Atalanta Thuram

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: David in attacco, sorpresa sulla trequarti; Lookman e il freddo saluto all'Atalanta, parla Palladino: Quando è andato, noi non c'eravamo; Lookman lascia l'Atalanta, l'annuncio di Percassi: Accordo verbale con l'Atletico; Atalanta, Palladino: Chi è entrato ha fatto la differenza: la Juve mi ha impressionato.

Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinaleA Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, ... tg24.sky.it

Le pagelle di Atalanta-Juve: Kalulu, Thuram e McKennie sotto accusa. Ederson e Djimsiti brillano nella DeaATALANTA Carnesecchi 6 - Ordinaria amministrazione per lui, qualche uscita non complicatissima e nessun miracolo da compiere. Scalvini 6,5 - Quando sta bene, come in questo caso, è una risorsa straord ... msn.com

Partenza sprint di una buona Juve, con l'occasione per Thuram. 3-4 chance da gol con le 2 di Conceicao clamorose, con tanto di traversa. Il consueto rigore dato dal Var che con il calcio non c'entra niente, porta in vantaggio l'Atalanta che non aveva mai tirato - facebook.com facebook

#Juventus vs #Atalanta Perin Kalulu Gatti Bremer Lloyd Kelly Locatelli Thuram Conceicao McKennie Cambiaso David #AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa x.com