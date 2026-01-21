Un uomo di Busto Arsizio ha rubato vestiti alla Coop, ha aggredito una guardia e ha poi tagliato gli pneumatici di un’auto dei carabinieri nel tentativo di impedirne il inseguimento. L’episodio si è verificato il 21 gennaio 2026, evidenziando un comportamento violento e sconsiderato.

Busto Arsizio (Varese), 21 gennaio 2026 – Prima ha rubato dei vestiti all’interno del supermercato Coop, poi ha aggredito la guardia e infine ha tagliato gli pneumatici alla gazzella dei carabinieri. È l’escalation di violenze e reati messa in atto da un giovane di 28 anni, entrato in azione nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio al market di viale Duca d’Aosta. Il tentativo . Il 28enne si è introdotto nel punto vendita per rubar e degli abiti. Che anziché occultare ha direttamente indossato. Un’azione di cui si è accorta la guardia giurata presente sul posto, che ha tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruba i vestiti alla Coop e prima di scappare taglia le gomme all’auto dei carabinieri per impedirgli di seguirlo

