Cattolica Eraclea tagliate le gomme dell' auto al giornalista Calogero Giuffrida
Quattro pneumatici tagliati all’auto del giornalista Calogero Giuffrida a Cattolica Eraclea. La sua vettura, parcheggiata vicino all’arenile di Eraclea Minoa, è stata colpita nel tardo pomeriggio. Qualcuno ha preso di mira il giornalista, che lavora per AgrigentoNotizie, e ha danneggiato la macchina mentre lui era lontano. La polizia indaga per capire chi possa aver fatto un gesto così.
Il danneggiamento lungo la strada d’accesso alla terza spiaggia è avvenuto nel tardo pomeriggio. Una segnalazione alle forze dell’ordine è stata già fatta Quattro pneumatici tagliati nei pressi dell'arenile di Eraclea Minoa. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio al giornalista Calogero Giuffrida, collaboratore di AgrigentoNotizie, la cui vettura era parcheggiata lungo la strada d’ingresso della terza spiaggia, zona che il collega è solito frequentare. Il danneggiamento - come riferito dal giornalista - si è verificato intorno alle 18,10 ed è stato già segnalato alle forze dell’ordine. Nella giornata di domani sarà presentata formale denuncia alla stazione dei carabinieri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
