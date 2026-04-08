A Marzamemi, due uomini di circa trent'anni sono stati denunciati per lesioni pluriaggravate dopo una lite che si è conclusa con una persona di 24 anni accoltellata ripetutamente in strada. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio e si trova sotto assistenza medica. Sono stati intensificati i controlli nelle zone interessate e sono stati adottati provvedimenti di Daspo Willy nei confronti dei sospettati.

Due trentenni sono stati denunciati per lesioni personali pluriaggravate a seguito di una violenta lite avvenuta a Marzamemi (Siracusa) nella serata di domenica 5 aprile. La vittima, un giovane di 24 anni, è stata colpita con un coltello e ha riportato gravi ferite. L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie alle indagini della Polizia di Stato e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. È stata avviata la procedura per l’emissione del Daspo Willy nei confronti dei due denunciati. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite finisce nel sangue a Marzamemi, 24enne accoltellato ripetutamente in strada: fermati due uomini

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Lite finisce nel sangue a Marzamemi, 24enne accoltellato ripetutamente in strada: fermati due uominiDue trentenni denunciati per lesioni pluriaggravate dopo una lite a Marzamemi: vittima accoltellata, Daspo Willy e controlli rafforzati. virgilio.it

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