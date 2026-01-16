A La Spezia, uno scontro tra due studenti in ambito scolastico è sfociato in un gesto violento, portando alla morte di un diciottenne. L’incidente, avvenuto nei bagni della scuola, ha portato all’arresto di un diciannovenne con l’accusa di omicidio. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli ambienti scolastici e della gestione dei conflitti tra giovani.

Una lite iniziata nei bagni della scuola per motivi sentimentali e terminata in classe con un accoltellamento. Uno studente di 18 anni dell'istituto professionale "L. Einaudi - D. Chiodo" di La Spezia è morto dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni e operato d'urgenza: purtroppo, non ce l'ha fatta. L'aggressore, un altro studente di 19 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. È avvenuto intorno alle 11 del mattino. Pare che i due ragazzi, che già nei giorni scorsi avevano avuto dei dissidi, abbiano iniziato a litigare in bagno durante una pausa tra le lezioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Spezia, lite tra due studenti a scuola finisce nel sangue: accoltellato un diciottenne, è morto

