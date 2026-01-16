La Spezia lite tra due studenti a scuola finisce nel sangue | accoltellato un diciottenne è morto
A La Spezia, uno scontro tra due studenti in ambito scolastico è sfociato in un gesto violento, portando alla morte di un diciottenne. L’incidente, avvenuto nei bagni della scuola, ha portato all’arresto di un diciannovenne con l’accusa di omicidio. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli ambienti scolastici e della gestione dei conflitti tra giovani.
Una lite iniziata nei bagni della scuola per motivi sentimentali e terminata in classe con un accoltellamento. Uno studente di 18 anni dell'istituto professionale "L. Einaudi - D. Chiodo" di La Spezia è morto dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni e operato d'urgenza: purtroppo, non ce l'ha fatta. L'aggressore, un altro studente di 19 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. È avvenuto intorno alle 11 del mattino. Pare che i due ragazzi, che già nei giorni scorsi avevano avuto dei dissidi, abbiano iniziato a litigare in bagno durante una pausa tra le lezioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: La Spezia, orrore a scuola. Diciottenne accoltellato in classe da un coetaneo: è gravissimo
Leggi anche: Crotone, lite sulla pista ciclabile finisce nel sangue: ciclista accoltellato alla schiena, fermato un 22enne
La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è gravissimo. Fermato un minorenne - Sotto shock i compagni: «Hanno litigato, poi l'altro studente è entrato in classe e lo ha colpito» ... vanityfair.it
“Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe - Gravissima aggressione a scuola con una lama: un alunno dell’istituto “Chiodo” di Spezia ne accoltella un altro al culmine di una lite. msn.com
La Spezia, gravissimo il 18enne accoltellato a scuola. Fermato un minorenne - Lo studente di 18 anni ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia è ancora in condizioni gravissime. msn.com
Non ce l’ha fatta.Poco fa e’ morto il 18enne italiano,di origine egiziana,accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia.Troppo grave la ferita provocata dalla coltellata inflitta dal compagno, fermato dalla polizia. La lite forse u x.com
Studente accoltellato in classe a La Spezia, è gravissimo: il 18enne colpito al fianco da un compagno dopo una lite in bagno. Compagni sotto choc - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.