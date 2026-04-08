L’Istituto Alberghiero Lazzaro Spallanzani di Castelfranco brilla al Cooking Quiz

A Castelfranco Emilia si è tenuto il Cooking Quiz 2026, un evento che coinvolge studenti di istituti alberghieri europei. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Lazzaro Spallanzani” hanno partecipato attivamente, portando avanti un progetto didattico iniziato dieci anni fa. La competizione ha visto i giovani protagonisti impegnati in prove di cucina, con l’obiettivo di mettere in mostra le competenze acquisite nel percorso scolastico.

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Castelfranco Emilia. Gli studenti e le studentesse dell’IIS "Lazzaro Spallanzani" sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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