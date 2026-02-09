L’Istituto Alberghiero Fanfani Camaiti brilla al Cooking Quiz

L’Istituto Alberghiero “Fanfani Camaiti” di Arezzo ha fatto parlare di sé al Cooking Quiz 2026. La scuola ha conquistato la Finale Internazionale di Parma, portando a casa il risultato dopo una serie di sfide intense a Pieve Santo Stefano. Gli studenti si sono messi alla prova con creatività e tecnica, portando in alto il nome dell’istituto.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – L ’Istituto Alberghiero “Fanfani Camaiti” brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma! Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Pieve Santo Stefano. Gli studenti e le studentesse dell’I.O. “Fanfani Camaiti” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto. La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

