L’Istituto Alberghiero “Fanfani Camaiti” di Arezzo ha fatto parlare di sé al Cooking Quiz 2026. La scuola ha conquistato la Finale Internazionale di Parma, portando a casa il risultato dopo una serie di sfide intense a Pieve Santo Stefano. Gli studenti si sono messi alla prova con creatività e tecnica, portando in alto il nome dell’istituto.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – L ’Istituto Alberghiero “Fanfani Camaiti” brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma! Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Pieve Santo Stefano. Gli studenti e le studentesse dell’I.O. “Fanfani Camaiti” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto. La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

