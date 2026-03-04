A gennaio 2026, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,1%, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio. La cifra rappresenta un nuovo livello per il paese, che evidenzia una diminuzione rispetto ai periodi precedenti. La notizia riguarda specificamente il dato ufficiale pubblicato a inizio anno.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio sottolinea che a gennaio 2026 il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1%. Il numero degli occupati ammonta a 24 milioni e 181mila unità. Un grande traguardo per l'Italia, raggiunto grazie al buon lavoro del governo Meloni I nuovi dati diffusi dall’Istat segnano, secondo la maggioranza, un punto di svolta significativo per il mercato del lavoro italiano. A gennaio 2026 il tasso di disoccupazione scende al 5,1%, il livello più basso registrato negli ultimi ventidue anni. Un risultato che viene letto come la conferma di una fase di consolidamento dell’economia nazionale. A... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Liris (FdI): ‘La disoccupazione scende al 5,1%, un nuovo traguardo per l’Italia’

