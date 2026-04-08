Lioni Amedeo Colella chiude la seconda stagione di Teatro in Movimento

A Lioni, lo scrittore e umorista Amedeo Colella chiuderà la seconda stagione di “Teatro in Movimento” al Multisala Cinema Nuovo. Accompagnato alla chitarra da Fabrizio Mandara, l’artista porterà sul palco il suo spettacolo. L’evento si terrà a conclusione di una serie di appuntamenti dedicati alla scena teatrale locale. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione in corso.

Lo scrittore e umorista Amedeo Colella, accompagnato alla chitarra da Fabrizio Mandara, chiuderà la seconda stagione di “Teatro in Movimento” al Multisala Cinema Nuovo di Lioni. Sul palco il suo celebre spettacolo “Nisciuno nasce’'mparato”, tra aneddoti e racconti su Napoli e il Sud, in una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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