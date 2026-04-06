Al Vulcano Buono si è svolta una presentazione legata alla cultura napoletana, con Amedeo Colella che ha illustrato il suo spettacolo “Lezioni di Napoletanità” e il libro “Due volte al dì”. L’evento si è tenuto presso il punto vendita dei Supermercati Piccolo, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino aspetti legati alla tradizione locale. La manifestazione ha coinvolto un pubblico interessato alla cultura partenopea.

Supermercati Piccolo, incontro con la napoletanità. Al Vulcano Buono la presentazione dello spettacolo “Lezioni di Napoletanità” e del libro “Due volte al dì” di Amedeo Colella Nola – Appuntamento con la tradizione e la napoletanità. E’ quello in programma mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 18.30 presso il punto vendita Supermercati Piccolo del Centro Commerciale “Vulcano Buono”, dove si svolgerà la presentazione dello spettacolo “Lezioni di Napoletanità” e del nuovo libro di Amedeo Colella – edito da Mondadori – “Due volte al dì”. L’iniziativa è dei Supermercati Piccolo in collaborazione con il Centro Commerciale Vulcano Buono. Nel corso dell’evento interverranno, l’autore Amedeo Colella e gli artisti Alan De Luca e Lino D’Angiò. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vulcano Buono, “Lezioni di Napoletanità” con Amedeo Colella al punto vendita Supermercati Piccolo

Vulcano Buono: tra l’inaugurazione dei Supermercati Piccolo e l’evento SI.CU.RA. con l’EsercitoFine settimana di eventi al Vulcano Buono: inaugurazione dei Supermercati Piccolo con Al Bano e mostra dell'Esercito Italiano per l'iniziativa SI.

Al Vulcano Buono un fine settimana con Fulminacci e Peppe IodiceUn weekend da non perdere al Vulcano Buono di Nola con il firmacopie di Fulminacci e l'appuntamento con Peppe Iodice.

Temi più discussi: Centri Commerciali aperti in Campania a Pasqua e Pasquetta: i negozi chiusi e gli orari; Centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: gli orari tra Napoli e dintorni; Frosinone, Peppe Iodice presenta il suo film Mi batte il corazon; NOLA. Supermercati Piccolo, incontro con la napoletanità. Al Vulcano Buono la presentazione dello spettacolo Lezioni di Napoletanità e del libro Due volte al dì di Amedeo Colella.

Luglio in musica al Vulcano Buono coi live di Nigiotti, Slf, Alfa, Renga e ClaraLuglio in musica al Vulcano Buono di Nola. Sono cinque gli appuntamenti programmati nello spazio all'aperto del centro commerciale in occasione della prima edizione di Vulcano Buono Music Emotion ... napoli.repubblica.it

Geolier al Vulcano Buono per il firmacopie: migliaia di fan, 12 ore in filaAd attendere Geolier al Vulcano Buono si sono presentati in migliaia. E così il firmacopie è andato avanti fino a notte inoltrata: dalle 17 alle 5, a conti fatti fino a 12 ore di fila per avere una ... fanpage.it

Pasquetta da protagonisti… e al Vulcano Buono si fa sul serio! Goditi una giornata all’insegna di shopping, buon cibo e l’esclusiva Caccia al Divertimento : emozioni e sorprese ti accompagneranno ad ogni passo! Ecco tutti gli orari per organizzare la tu facebook