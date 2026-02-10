TSMC investe 45 miliardi di dollari | corsa ai chip di nuova generazione e sfida ai rivali Intel e Samsung

TSMC ha annunciato di voler investire quasi 45 miliardi di dollari per espandere e aggiornare le sue fabbriche di chip. L’obiettivo è rafforzare la sua posizione nel settore dei semiconduttori e rispondere alla concorrenza di Intel e Samsung. La decisione arriva in un momento di grande fermento nel mercato, con la corsa ai chip di nuova generazione che si fa sempre più competitiva.

TSMC, il gigante taiwanese dei semiconduttori, ha approvato un piano di investimenti da 44,962 miliardi di dollari per l’espansione e l’ammodernamento delle sue fabbriche. L’investimento, approvato il 10 febbraio 2026, mira a consolidare la leadership dell’azienda nel settore, rispondendo alla crescente domanda globale di chip avanzati e a rafforzare la sua posizione competitiva contro Intel Foundry e Samsung Foundry. L’annuncio segna una tappa fondamentale nella strategia di TSMC di puntare al nanometro. La decisione del consiglio di amministrazione di TSMC rappresenta uno dei più ingenti piani di spesa nella storia recente dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su TSMC Investimenti Samsung sfida TSMC: 2nm e boom di ordini per i chip, scommessa sull’AI e l’efficienza energetica. Samsung si prepara a sfidare TSMC con la produzione di chip a 2 nanometri. Exynos 2600: il primo chip a 2nm di Samsung anticipa il lancio e sfida i rivali Samsung si prepara a lanciare l’Exynos 2600, il primo chip a 2nm dell’azienda, segnando un importante passo avanti nella tecnologia dei semiconduttori. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su TSMC Investimenti TSMC approva investimenti record da quasi 45 miliardi di dollari per nuove FabIl CdA di TSMC ha approvato investimenti per 44,9 miliardi di dollari destinati a nuove Fab e aggiornamenti produttivi. La decisione rientra in una previsione di investimenti in conto capitale fino a ... hwupgrade.it TSMC approva un investimento di 45 miliardi per nuovi impianti chipIl consiglio approva il più grande pacchetto CapEx per costruire fab avanzate e rafforzare la leadership nei nodi di ultima generazione. msn.com TSMC avrà a breve più dipendenti di Intel dlvr.it/TQpKLR x.com TSMC avrà a breve più dipendenti di Intel https://www.macitynet.it/p=1455264 - facebook.com facebook

