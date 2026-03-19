Italia tra i volenterosi per Stretto di Hormuz minacce dall’Iran

Sei nazioni, inclusa l’Italia, hanno deciso di collaborare per garantire la riapertura sicura dello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata da Bruxelles, dove si sono riuniti rappresentanti di diversi paesi, con l’obiettivo di evitare tensioni e garantire il passaggio delle rotte marittime nella zona. Nessun dettaglio su eventuali azioni concrete o scadenze è stato ancora reso pubblico.

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – Un impegno condiviso da sei nazioni (Italia compresa) per consentire la riapertura in sicurezza dello Stretto di Hormuz. L’iniziativa è stata annunciata oggi in una nota congiunta, sottoscritta oltre che da Roma dai leader di Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Paesi Bassi. Della questione, il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato anche con il segretario generale della Nato Mark Rutte, insieme al presidente francese Emmanuel Macron. Una missione – è la linea del governo italiano – che però non può prescindere da una necessaria copertura delle Nazioni Unite. Nella dichiarazione congiunta, i... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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