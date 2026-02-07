Mattinata da incubo sulla linea ferroviaria adriatica per un possibile sabotaggio | disagi anche a Pescara

Questa mattina, i pendolari lungo la linea ferroviaria Adriatica hanno vissuto momenti di caos. Ritardi e cancellazioni si sono susseguiti senza sosta, provocando disagi enormi. Si pensa a un possibile sabotaggio, anche se le cause precise sono ancora da chiarire. La circolazione ferroviaria sta lentamente tornando alla normalità, ma l’incubo di questa mattina ha lasciato il segno.

Cavi tranciati a Bologna e cabina elettrica a fuoco a Pesaro, non si esclude il dolo. Dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 7 febbraio, traffico in tilt tra cancellazioni e ritardi anche di 90 minuti. Ripercussioni anche per gli utenti che si muovono da e per Pescara Mattinata da incubo per chi si è messo o doveva mettersi in viaggio in treno lungo la linea ferroviaria Adriatica con i ritardi e le cancellazioni che continuano a pesare sugli utenti sebbene pian piano tutto stia tornando alla normalità. Dietro i problemi che si sono registrati potrebbe esserci il dolo: potrebbe trattarsi di un vero e proprio sabotaggio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

