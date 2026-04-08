L’India vuole usare serpenti e coccodrilli per proteggere le frontiere | scoppia la polemica sui guardiani rettili

Recentemente è stata sollevata una discussione riguardo a un’idea proposta da alcune autorità indiane, che prevederebbe l’impiego di serpenti e coccodrilli come parte delle strategie di sorveglianza delle frontiere. Questa proposta ha suscitato molte reazioni e ha acceso un acceso dibattito pubblico. La notizia ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica, portando alla ribalta un metodo insolito per la difesa dei confini.

Non sempre i confini si difendono con muri o filo spinato. A volte, almeno nelle intenzioni, possono avere denti, squame e occhi che affiorano dall’acqua. È l’idea sorprendente che prende forma in India, dove la sicurezza delle frontiere potrebbe passare anche attraverso l’impiego di serpenti e coccodrilli come deterrenti naturali. Uno scenario che, per molti, sembra uscito più da un cartone animato che da un piano operativo reale. Agli appassionati Disney, infatti, potrebbe tornare alla mente Le avventure di Bianca e Bernie, dove i temibili Bruto e Nerone, due coccodrilli feroci al servizio della villain Madame Medusa, sorvegliano una palude rendendola praticamente inaccessibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’India vuole usare serpenti e coccodrilli per proteggere le frontiere”: scoppia la polemica sui “guardiani rettili” Serpenti e coccodrilli a guardia della frontiera: così l’India vuole impedire l’immigrazione illegaleRoma, 6 aprile 2026 – Serpenti e coccodrilli come forze di frontiera per vigilare nelle aree fluviali e prevenire infiltrazioni illegali e attività... Dopo il match, scoppia sui social la polemica sui bagni dello stadio. L'assessore Bravi rassicura: "In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici"È stata una domenica positiva per la Sambenedettese, che ha portato a casa la vittoria nella trasferta allo stadio Morgagni contro il Forlì. Argomenti più discussi: L'India vuole reclutare serpenti e coccodrilli per proteggere la frontiera; Il censimento in India: un anno di conteggi per sorpassare la Cina; Serpenti e coccodrilli per proteggere la frontiera con il Bangladesh: così l'India vuole contrastare la criminalità; Serpenti e coccodrilli a guardia della frontiera: così l’India vuole contrastare l’immigrazione illegale. Sai cosa c’è di meglio di un fico d’India Un fico d’India raccolto con le tue mani! Dimentica quelli del supermercato. Immagina di cogliere un frutto maturo direttamente dal tuo giardino… o dal balcone. Il fico d’India è perfetto per chi vuole una pianta bella e - facebook.com facebook India: la camera bassa approva un emendamento che cancella l'autodeterminazione di genere e reintroduce commissioni mediche per le persone trans. Ora il testo va alla camera alta x.com