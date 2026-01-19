Dopo il match scoppia sui social la polemica sui bagni dello stadio L' assessore Bravi rassicura | In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici
Dopo la recente partita, sui social si sono sollevate discussioni sui servizi igienici dello stadio Morgagni. L’assessore Bravi ha confermato che in estate saranno effettuati interventi di miglioramento in tutti i bagni. Nel frattempo, la domenica si è conclusa con una vittoria per la Sambenedettese, che ha ottenuto un risultato positivo in trasferta contro il Forlì.
