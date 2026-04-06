In una mossa insolita, le autorità di un paese asiatico hanno deciso di impiegare serpenti e coccodrilli come deterrente naturale lungo le zone di frontiera fluviali. Questa strategia mira a contrastare l’immigrazione illegale e le attività criminali nelle aree di confine, dove le acque rappresentano un punto di passaggio critico. Le forze di sicurezza hanno collocato questi animali in punti strategici, sperando di rafforzare i controlli senza ricorrere esclusivamente a metodi tradizionali.

Roma, 6 aprile 2026 – Serpenti e coccodrilli come forze di frontiera per vigilare nelle aree fluviali e prevenire infiltrazioni illegali e attività criminali. Non è una boutade ma la nuova linea del governo indiano che starebbe valutando la possibilità di impiegare i rettili in supporto alla Forza di frontiera indiana. Lo riferisce il quotidiano The Hindu, citando un ordine interno del corpo. Secondo il giornale, in una comunicazione ufficiale datata 26 marzo e inviata dal quartier generale della forza a tutte le unità dispiegate lungo il confine con il Bangladesh, si afferma che è necessario “studiare e valutare, da un punto di vista operativo, la fattibilità del dispiegamento di rettili, come serpenti o coccodrilli, nei tratti fluviali vulnerabili della frontiera”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Serpenti e coccodrilli a guardia della frontiera: così l’India vuole impedire l’immigrazione illegale

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