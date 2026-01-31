Banda specializzata in colpi a sportelli Atm arrestata in Puglia dopo una serie di furti in diverse città italiane

I carabinieri di Foggia hanno arrestato una banda che aveva messo a segno diversi furti a sportelli automatici in varie città italiane. Gli investigatori sono arrivati a loro dopo avere raccolto indizi e testimonianze, riuscendo a mettere fine a una serie di colpi che stavano creando preoccupazione tra cittadini e commercianti. La banda, specializzata in questo tipo di furti, operava con destrezza e velocità, ma alla fine è stata catturata.

Una banda specializzata in colpi a sportelli automatici di pagamento Atm è stata arrestata dai carabinieri nel Foggiano, dopo una serie di furti mirati in diverse città italiane. L’operazione, coordinata dal nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Foggia, ha portato all’identificazione e al fermato di quattro persone ritenute responsabili di una serie di rapine avvenute negli ultimi mesi in zone del Sud e del Centro Italia. Gli assalti, spesso compiuti con modalità simili, hanno colpito sportelli in centri urbani, aree residenziali e zone commerciali, spesso in orari notturni o al mattino presto, quando la vigilanza è ridotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banda specializzata in colpi a sportelli Atm arrestata in Puglia dopo una serie di furti in diverse città italiane Approfondimenti su Atm Furti Sgominata banda specializzata in furti in autogrill Assalti agli sportelli automatici a colpi di esplosivi: scacco a una banda di giovani I carabinieri di Cerignola hanno arrestato cinque giovani tra i 20 e i 26 anni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Atm Furti Argomenti discussi: Banda specializzata nei furti in depositi di logistica tra Milano, Varese e Pavia: 2 arresti; Quelli della ''marmotta', la banda di matrice foggiana che funesta tutta Italia. Infante: Grave e pericoloso fenomeno - FoggiaToday; Bancomat fatto saltare con le marmotte: smantellata la banda, 4 arresti; Assalti agli sportelli automatici a colpi di esplosivi: scacco a una banda di giovani - LeccePrima. Ladri in casa, la banda della cassaforte colpisce ancora: terzo furto nella villa di un imprenditoreCADONEGHE (PADOVA) - La banda specializzata nei furti alle casseforti è più che mai attiva e in provincia i colpi si stanno diffondendo a macchia d'olio. La stessa sera, ... ilgazzettino.it Furti in casa, smantellata banda di georgianiLe indagini della Squadra mobile di Bologna su una banda specializzata nei colpi in appartamento Le indagini della Squadra mobile di Bologna su una banda ... quotidiano.net La banda era specializzata negli assalti ai bancomat mediante la tecnica della “marmotta” - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.