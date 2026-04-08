L' Idf spara contro un mezzo italiano Unifil l' ira del Governo

Un convoglio del contingente italiano dell'Unifil nel Sud del Libano è stato raggiunto da colpi di avvertimento sparati dall'IDF, che hanno centrato un mezzo blindato Lince. L'incidente ha suscitato reazioni di protesta da parte del Governo italiano, che ha espresso preoccupazione per l'accaduto. La situazione rimane tesa, con l'esercito israeliano che ha dichiarato di aver agito per bloccare il passaggio del convoglio.

Spari contro un convoglio del contingente italiano dell'Unifil nel Sud del Libano. Un mezzo blindato Lince è stato centrato da colpi di avvertimento esplosi dall'Idf per bloccarne la marcia. La colonna di mezzi, che aveva appena lasciato la base di Shama con destinazione Beirut, è stata bersagliata a circa due chilometri dal punto di partenza. I proiettili hanno raggiunto pneumatici e il paraurti del veicolo, costringendo i caschi blu a fare dietrofront e rientrare alla base. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'episodio ha fatto salire la tensione alle stelle. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni che definisce "del tutto inaccettabile che il personale" impiegato "sotto la bandiera dell'Onu sia messo a rischio con azioni irresponsabili" in "palese violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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