Una ex cassiera di un supermercato modenese ha espresso il suo punto di vista riguardo a un episodio che ha portato al suo licenziamento. La donna sostiene che la realtà sia molto più complessa di quanto mostrato da un’immagine statica e ripete questa affermazione con amarezza. Il caso riguarda un episodio legato a prodotti dal valore di circa 30 euro.

“La verità è molto più complessa di un fermo immagine”. Lo ripete con amarezza l’ex cassiera di un supermercato modenese di Coop Alleanza 3.0, licenziata nel 2024 per non aver battuto due prodotti – uno scolapasta e una pentola wok – dal valore complessivo di poco più di 30 euro. Intervistata dall’edizione bolognese del Corriere della Sera la donna ha fornito la sua versione dei fatti. La vicenda, ripresa dalle telecamere del negozio, è finita davanti al Tribunale del lavoro di Modena, che ha rigettato il ricorso della donna, condannandola anche al pagamento di 1.500 euro di spese legali. Dopo trent’anni di servizio, la cassiera denuncia di essere stata ingiustamente descritta come complice di un presunto raggiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La verità è più complessa delle telecamere”, parla la cassiera licenziata per prodotti del valore di 30 euro

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