Libridamare | a Fondi torna con Parole suoni e visioni dell’Appia

A Fondi sta per tornare l'evento “Libridamare” con la rassegna intitolata “Parole, suoni e visioni dell’Appia”. La manifestazione propone un percorso culturale dedicato alla storica via romana, includendo anche altri aspetti legati al patrimonio locale. L'iniziativa si svolge sulla terraferma, coinvolgendo vari artisti e narratori in un calendario che si concentra sulla valorizzazione della Regina Viarum e delle sue suggestioni.

“Libridamare a Fondi” si appresta a riapprodare sulla terraferma con “Parole, suoni e visioni dell’Appia”: un intenso viaggio culturale per celebrare e riscoprire la Regina Viarum, ma non solo. Dal 10 al 12 aprile, la manifestazione firmata dal direttore artistico Giorgio Anastasio offre sei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Parliamone. Suoni, libri e altre visioni Visioni e suoni spazializzati in una cupola immersiva per scoprire l’universo di De SimoneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Più che una semplice installazione.