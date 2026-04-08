Libridamare | a Fondi torna con Parole suoni e visioni dell’Appia

Da latinatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fondi sta per tornare l'evento “Libridamare” con la rassegna intitolata “Parole, suoni e visioni dell’Appia”. La manifestazione propone un percorso culturale dedicato alla storica via romana, includendo anche altri aspetti legati al patrimonio locale. L'iniziativa si svolge sulla terraferma, coinvolgendo vari artisti e narratori in un calendario che si concentra sulla valorizzazione della Regina Viarum e delle sue suggestioni.

“Libridamare a Fondi” si appresta a riapprodare sulla terraferma con “Parole, suoni e visioni dell’Appia”: un intenso viaggio culturale per celebrare e riscoprire la Regina Viarum, ma non solo. Dal 10 al 12 aprile, la manifestazione firmata dal direttore artistico Giorgio Anastasio offre sei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Parliamone. Suoni, libri e altre visioni

Visioni e suoni spazializzati in una cupola immersiva per scoprire l’universo di De SimoneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Più che una semplice installazione.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.