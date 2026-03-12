Parliamone Suoni libri e altre visioni

“Parliamone” è un programma condotto da Pierluigi Spagnolo, in cui si esplorano temi legati a suoni, libri e altre forme di visione. La voce narrante è Antonino J. Il format invita gli ascoltatori a riflettere e confrontarsi su argomenti diversi, offrendo un’occasione di approfondimento attraverso contenuti audio. Il programma viene trasmesso regolarmente, consolidando il suo spazio nel panorama culturale.

Parliamone, un invito che è anche un imperativo. Un programma a cura di Pierluigi Spagnolo. La voce è di Antonino J. Luzzi Quando? Il lunedì alle 10.00. Il mercoledì in replica alle 10.00. Ma questo esce venerdì 13 (alle 10.00) perché è un episodio speciale! ASCOLTALO QUI nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi Pierluigi Spagnolo ascolta BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Visioni e suoni spazializzati in una cupola immersiva per scoprire l’universo di De SimoneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Più che una semplice installazione. “Suoni Magi”, zampogne e suoni antichi a MercoglianoMercogliano si prepara ad accogliere la terza edizione di “Suoni Magi”, la rassegna dedicata alle zampogne e ai suoni antichi, ideata e organizzata... How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)