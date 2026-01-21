Mo | Schlein Conte e leader Avs ' Meloni dica no a Board of peace'

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs chiedono a Giorgia Meloni di rifiutare la proposta di creare un Board of Peace, nel contesto del sostegno al Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti. La loro richiesta evidenzia una posizione critica rispetto a iniziative considerate inadatte in questa fase. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulle strategie di pace e le priorità politiche in Italia.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Meloni dica no al Board of Peace". E' la richiesta che arriva da Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, alla premier Giorgia Meloni che oggi hanno incontrato il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. "Questa proposta del Board of Peace è inaccettabile. L'Italia -ha detto la segretaria del Pd- non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali che sono quelle del dialogo tra popoli e tra stati. e che sono quelli dove prevale il dialogo e non l'uso della forza, non la legge del più forte, quella che evidentemente vuole far prevalere il Presidente americano Trump che con questa proposta vorrebbe smantellare definitivamente le Nazioni Unite e creare una ONU alternativa a pagamento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: sabato Schlein, Conte e leader Avs vedranno Abu MazenSabato a Roma, tra le 12 e le 13:30, si terranno incontri tra il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, e alcuni leader delle opposizioni italiane, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Mo: Egitto accetta adesione a Board of PeaceIl governo egiziano ha annunciato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha accettato l'invito del presidente statunitense Donald Trump a partecipare al

