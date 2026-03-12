Schlein a Meloni in Aula | Dica che non cederemo le nostre basi agli Usa La Spagna ha escluso qualsiasi supporto perché lei non lo fa?

Durante una seduta in Aula, una deputata ha rivolto un messaggio alla presidente del Consiglio chiedendo chiarimenti sulla possibilità di non cedere le basi italiane agli Stati Uniti, facendo riferimento anche alla posizione della Spagna sulla questione. In risposta, la stessa ha invitato a mantenere un tono più civile e ha criticato il clima di polemiche eccessive, sottolineando che la situazione richiede rispetto e sobrietà.

"Presidente, posi la clava. Non è il caso nella situazione in cui siamo.chi ci guarda merita uno spettacolo diverso non la lotta nel fango". Così Elly Schlein ha aperto il suo intervento in dichiarazione di voto alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio Ue nonché sulla crisi in Medioriente. Parlando di un appello all'unità "arrivato in ritardo", Schlein ha chiesto a Meloni di essere più decisa sul Medio Oriente. "Lei ha detto che 'non condona né condivide' e ci ha messo 12 giorni per dire che questi attacchi sono fuori dal diritto internazionale. Bene, ora dica che escludete, anche se ve lo chiedono, l'autorizzazione all'utilizzo delle basi militari in Italia per sostenere gli attacchi illegali all'Iran di Trump.