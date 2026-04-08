Il premier israeliano ha affermato che il cessate il fuoco attuale non si estende al Libano, differenziandosi da quanto dichiarato in precedenza dal premier pakistano. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le due nazioni, con il governo israeliano che mantiene la propria posizione sulla regione. Non ci sono state ulteriori precisazioni o dettagli sui motivi di questa divergenza di comunicati ufficiali.

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione diffusa dal suo ufficio afferma che il cessate il fuoco di due settimane concordato da Usa e Iran non include il Libano. La sua dichiarazione è in contrasto con quanto riferito precedentemente dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, che in un post su X ha parlato di “un cessate il fuoco immediato ovunque, compreso il Libano e altrove”. Netanyahu ha affermato: “Israele sostiene la decisione del presidente Trump di sospendere gli attacchi contro l’Iran per due settimane, a condizione che l’Iran riapra immediatamente lo Stretto (di Hormuz ndr.) e cessi ogni attacco contro gli Stati Uniti, Israele e i Paesi della regione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Netanyahu: “Il cessate il fuoco non include il Libano”

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Tregua in Iran, Netanyahu:Il cessate il fuoco non include il Libano

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