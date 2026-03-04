Libano distrutto un hotel a Beirut dai bombardamenti israeliani
Nuovi bombardamenti israeliani hanno colpito il Libano, secondo quanto riportato dai media statali libanesi. Le forze israeliane hanno attaccato il Comfort Hotel, situato tra le zone di Hazmieh e Baabda nell’area metropolitana di Beirut. L’attacco ha provocato la distruzione dell’hotel, senza ancora dettagli sulle eventuali vittime o danni collaterali.
(LaPresse) Nuovi bombardamenti israeliani colpiscono il Libano. Secondo i media statali libanesi, le forze israeliane hanno attaccato il Comfort Hotel, situato al confine tra le aree di Hazmieh e Baabda, nell'area metropolitana di Beirut. Un altro raid ha colpito un edificio residenziale nella parte orientale del Paese, mentre migliaia di residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case. L'esercito israeliano avrebbe emesso nuovi ordini di evacuazione forzata per diversi quartieri della capitale e per altre città sotto intenso fuoco, aggravando ulteriormente l'emergenza umanitaria. Le immagini verificate dall'Associated Press mostrano un edificio con finestre sventrate, muri distrutti e detriti sparsi sull'asfalto, testimonianza della potenza delle esplosioni.
