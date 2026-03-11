Libano gli edifici distrutti dall' attacco israeliano a Beirut

Mercoledì mattina, un attacco israeliano nel centro di Beirut ha provocato ingenti danni agli edifici della zona. Le prime luci del giorno hanno permesso di valutare l’entità dei danni e di osservare le strutture colpite. Le ripercussioni dell’attacco sono visibili su diversi edifici, alcuni gravemente danneggiati. La situazione è stata documentata e le autorità locali stanno valutando le conseguenze dell’evento.

Mercoledì, alla luce del giorno, è stato possibile vedere l'entità dei danni causati dall'attacco israeliano contro il Libano, sferrato nelle prime ore del mattino nel centro di Beirut. Nella zona densamente popolata di Aicha Bakkar si vedeva ancora il fumo salire da un condominio danneggiato, con auto distrutte ai suoi piedi. Non ci sono state segnalazioni riguardo agli obiettivi dell'attacco, al numero e all'entità delle vittime, con il raid che è avvenuto senza preavviso.