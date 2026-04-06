Libano attacco israeliano a Beirut | escavatore tra le macerie di un quartiere distrutto

La mattina seguente ai bombardamenti israeliani che hanno colpito il quartiere di Jnah, a sud di Beirut, un escavatore sta rimuovendo le macerie tra le quali si trovano cavi, oggetti domestici, scarpe da bambini e libri di preghiera. Le operazioni di pulizia sono in corso tra le rovine di edifici danneggiati o distrutti durante l’attacco. Non sono stati segnalati feriti o vittime. La zona è ancora sotto osservazione.

La mattina successiva ai pesanti bombardamenti israeliani che hanno colpito il quartiere di Jnah, a sud di Beirut, un bulldozer è al lavoro per rimuovere un’enorme massa di macerie, cavi e oggetti domestici, tra cui scarpe da bambini e libri di preghiera. Il bombardamento israeliano ha causato la morte di cinque persone, tra cui due cittadini sudanesi e una ragazza di 15 anni, secondo quanto riportato dal ministero della Salute libanese. Gli attacchi, avvenuti senza preavviso, hanno anche provocato oltre 50 feriti, tra cui otto bambini, ha aggiunto il ministero. I residenti osservavano inorriditi la strada devastata, dove, secondo loro, sorgevano tre edifici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, attacco israeliano a Beirut: escavatore tra le macerie di un quartiere distrutto Libano, attacco israeliano a Sidone: i soccorritori scavano tra le macerieAlmeno otto persone sono state uccise in un attacco israeliano nella città costiera meridionale di Sidone, ha riferito venerdì il Ministero della... Libano, gli edifici distrutti dall'attacco israeliano a BeirutMercoledì, alla luce del giorno, è stato possibile vedere l’entità dei danni causati dall’attacco israeliano contro il Libano, sferrato nelle prime... Temi più discussi: Libano, un'intera famiglia uccisa da un attacco israeliano nella domenica di Pasqua; Israele ribadisce di voler occupare una parte del sud del Libano al termine del conflitto; Libano, nuovi raid di Israele e missili da Hezbollah; Libano, nuovo attacco a una base dell’Unifil: tre feriti tra i caschi blu. L’esercito israeliano ha deliberatamente ucciso tre giornalisti in LibanoL’attacco, rivendicato da Israele, è stato condotto con missili di precisione nel sud del Libano. Nelle scorse settimane i bombardamenti israeliani avevano ucciso altri giornalisti ... wired.it Restano in casa, morti in raid in LibanoSette persone sono morte in un attacco israeliano a Kfar Hatta, sud del Libano. Tra le vittime una bambina di 4 anni. rainews.it Netanyahu non sta bombardando il Libano per sconfiggere il terrorismo ma per conquistarlo. Israele è ormai uno Stato teocratico e terrorista che ammazza impunemente civili tra cui donne e bambini, affama la gente, ruba la terra e la vita di chi incontra per la facebook #Libano #Reportage L’altra battaglia per la presa del Libano meridionale. I villaggi si svuotano, i ponti vengono colpiti e la pianura della Bekaa diventa una trappola. Nella terra di nessuno dove la guerra si espande. @nelloscavo @Avvenire_Nei x.com