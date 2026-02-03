Libano la guerra invisibile di Israele | A gennaio 87 attacchi aerei record dalla firma del cessate il fuoco nel 2024

Le forze israeliane continuano a lanciare attacchi in Libano, anche se nessuno ne parla troppo. A gennaio sono stati fatti 87 raid aerei, il numero più alto da quando è stato firmato il cessate-il-fuoco nel 2024. L’ultimo obiettivo di Israele si chiamava Ali al-Hadi Mustafa al-Haqqani, un alto ufficiale di Hezbollah. Israele ha annunciato che Haqqani aveva il compito di ricostruire le capacità militari del gruppo. Le operazioni non si fermano, e in modo invisibile si intensificano i raid in

L'ultimo in ordine di tempo si chiamava Ali al-Hadi Mustafa al-Haqqani. "Ufficiale di alto rango delle unità di difesa aerea dell'organizzazione terroristica Hezbollah ", hanno annunciato le Israel Defense Forces su Telegram, "Haqqani era stato recentemente coinvolto negli sforzi per ricostituire l'infrastruttura militare" del Partito di Dio. Per questo le Idf lo hanno " eliminato " domenica nell'area di Harouf, nel sud del Libano. E' la seconda vittima registrata a febbraio dalla guerra invisibile che Tel Aviv continua a condurre nel Paese dei cedri, dopo un gennaio da record. Secondo l'ultimo report di Alma Research, think tank israeliano che monitora il confine nord, nel mese appena concluso l'aeronautica dello Stato ebraico ha condotto 87 attacchi aerei in territorio libanese: il numero più alto da quando, il 27 novembre 2024, è entrato in vigore il cessate il fuoco.

