Nel centro di Beirut si sono verificati diversi raid aerei, con immagini che mostrano esplosioni nella zona. Secondo l’agenzia di stampa statale, le esplosioni sono state causate da attacchi provenienti da fonti israeliane. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici nelle aree colpite. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

Una serie di attacchi israeliani ha colpito diverse zone del centro di Beirut, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale National News Agency. Non è chiaro quale sia l’obiettivo, ma diversi attacchi hanno colpito zone commerciali molto frequentate. Dall’inizio dell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah, il 2 marzo, Israele ha regolarmente colpito il Libano meridionale e orientale e i sobborghi meridionali di Beirut, ma raramente il centro della città. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Israele ha affermato che l’accordo non si estende al Libano, sebbene il Pakistan, in qualità di mediatore, abbia dichiarato il contrario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, diversi raid aerei sul centro di Beirut: le immagini delle esplosioni

Libano, esplosioni e fumo a Beirut per i nuovi raid di IsraeleEsplosioni e fumo nel cielo di Beirut, in Libano, giovedì pomeriggio, per nuovi raid di Israele.

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"Sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, inclusi il Libano e altrove". Così scriveva questa notte - tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile - il premier - facebook.com facebook

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