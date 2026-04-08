Nel cuore del Libano, la città di Beirut è sotto assedio con oltre 300 persone tra morti e feriti a causa dei raid aerei. Israele prosegue le operazioni militari senza rispettare la tregua annunciata, mantenendo il paese in uno stato di tensione crescente. Mentre le negoziazioni tra Stati Uniti e Iran sono in corso, il Libano si trova in una situazione di instabilità e incertezza, con il conflitto che si intensifica nella regione.

Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. Sebbene la tregua di due settimane, mediata con il contributo decisivo di Islamabad, dovrebbe teoricamente includere anche il "Paese dei Cedri", in quanto roccaforte di Hezbollah, la realtà sul campo racconta una storia di attacchi continui, ordini di evacuazione e messaggi contrastanti tra le diplomazie e i vertici militari. Si parla di 300 tra morti e feriti. La posizione di Hezbollah e dell'Iran Il punto cardine della tensione politica risiede nell'interpretazione del testo dell'accordo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Libano, Beirut sotto assedio: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)

Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

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