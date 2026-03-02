Iran sotto attacco Teheran risponde ai missili Israele colpisce il Libano | oltre 30 morti a Beirut

La regione del Medio Oriente vive momenti di tensione crescente con attacchi e rappresaglie tra diverse parti coinvolte. Israele ha condotto un attacco nel Libano, causando oltre 30 vittime a Beirut, mentre Teheran ha risposto ai raid con lanci di missili. Nel frattempo, gli Stati Uniti e Israele continuano le operazioni militari contro l’Iran, colpendo anche altre città come Sanandaj.

(Adnkronos) – Si allarga la crisi in Medio Oriente. Mentre continuano anche gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran, con nuovi raid contro Teheran e altre città, tra cui Sanandaj, il conflitto ha coinvolto anche gruppi militanti filo-iraniani come Hezbollah, aprendo un nuovo fronte in Libano.  Nella periferia sud di Beirut e nel Libano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Attacco all'Iran, in Israele donna muore sotto i missili di TeheranNella notte a Tel Aviv, in Israele, una donna è morta dopo essere rimasta ferita durante un pesante bombardamento di missili iraniani.

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Video Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

