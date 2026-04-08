Let me be | la band lancianese Out of frame debutta con il suo primo singolo

La band di Lanciano Out of frame ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato “Let me be”, lo scorso 28 marzo. La canzone è disponibile sulle piattaforme digitali e rappresenta il debutto ufficiale del gruppo musicale. La formazione si è affacciata al mondo della musica con questa prima uscita, attirando l’attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori.

Out of frame è una band di Lanciano che lo scorso 28 marzo ha debuttato con il primo singolo dal titolo “Let me be”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.Il brano, che segna una svolta importante nella storia del gruppo abruzzese, introduce con forza l’identità sonora tra garage e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Alessia Passera debutta con “Torna presto”: il dolore diventa musica nel suo primo singoloCi sono canzoni che nascono per essere ascoltate e altre che sembrano nascere per essere vissute. “Il figlio del dottore”: Francesco Caremani debutta con il suo primo romanzoOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di... Argomenti più discussi: Deserta: la band brasiliana posta il clip ufficiale di Don’t Let Me Forget; Stardust - La lite nei Fab Four - Quando i Beatles pensarono di licenziare George Harrison e sostituirlo con Eric Clapton; Tutto quello che sappiamo su Let It Be Snapchat; Come i Rolling Stones hanno influenzato il cinema di Martin Scorsese. Tutte le canzone utilizzate nei suoi film. Let's meet in our beautiful home Allianz Stadium for #JuveGenoa! Find the tickets here: https://juve.it/JBolognaTickets - facebook.com facebook LET/LPGA: Fanali e Nobilio all’Aramco Championship Il Ladies European Tour varca l’Oceano e approda a Las Vegas, in Nevada, dove è in programma dal 2 al 5 aprile l’Aramco Championship, un evento delle PIF Global Series organizzato in collaborazione x.com