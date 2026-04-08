L' Eredità Francesca massacrata per una risposta | Dove la trovano ' sta gente?

Durante una puntata di un programma televisivo, una concorrente ha ricevuto una risposta sgarbata che ha suscitato discussioni. Nel frattempo, in ambito cinematografico, un attore noto per i western all'italiana ha recitato in un film intitolato

"Al cinema, il giovane Giuliano Gemma è il protagonista dello spaghetti western 'un dollaro bucato'". Questa la domanda di Marco Liorni a Francesca de L'Eredità. La concorrente del quiz di Rai 1 aveva l'opportunità di scegliere tra: 1965, '83, '98 e 2019. Risultato? Lei dice "2019". Una risposta che scatena i telespettatori. Ed ecco che su X si legge: "Spaghetti western nel 2019, ma dove la trovano 'sta gente?". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47180428 Non è la prima gaffe che accade a L'Eredità. Tra le più note quella di Lidia. La donna aveva confuso D'Annunzio con Leopardi provocando una mezza insurrezione popolare. "Comunque, scambiare... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Francesca massacrata per una risposta: "Dove la trovano 'sta gente?" L'Eredità, Marzia massacrata in diretta: "Un tratto autostradale"Oggi, lunedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"Oggi, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Temi più discussi: Affari Tuoi, Francesca spiazza tutti: Cosa faccio per mantenermi, impensabile | Libero Quotidiano.it; Paolo Bonolis, il retroscena: Quando ci hanno chiamato dal Senato | Libero Quotidiano.it; Teo Teocoli: Piacevo alla Bardot, la Clery mi rifiutò | Libero Quotidiano.it. L'Eredità, chi sono i campioni che tornano per la Sfida dei Giganti: da Guido Gagliardi a Gabriele PaoliniStasera in prima serata su Rai 1 va in scena L’Eredità – Sfida tra Giganti, la serata-evento che rimette uno contro l’altro alcuni dei campioni più iconici del quiz, in una corsa verso la ... ilmessaggero.it L’eredità – Sfida tra giganti: il cast speciale e i concorrenti per festeggiare i 20 anni del programmaSi intitola L’eredità – Sfida tra giganti l’appuntamento di questa sera con il game show condotto da Marco Liorni. Per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana, ... iodonna.it Si è conclusa la disputa sull’eredità di Pino Daniele, che coinvolgeva il primogenito Alessandro e la seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi. Il primo faceva riferimento a un “accordo verbale” e chiedeva la restituzione di una cifra complessiva di 161mila euro, m - facebook.com facebook Eredità Agnelli, il Tribunale di Thun non esaminerà il caso della residenza svizzera di Marella Caracciolo. I legali di Margherita: «John Elkann dovrà pagare 2 milioni alla madre» x.com