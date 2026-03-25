Oggi, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Giulia, la giovane super campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Antonio da Enna, Alessandra da Mantova, Mauro da Civitavecchia, Tommaso all'ottava sera, Laura da Pordenone, Stefano da Torino. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio. Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Giulia. La super campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 40 mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"

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