Oggi, lunedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Federico, il super campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Gemma da Livorno, Lorenzo da Firenze, Marzia da Roma, Federica da Cavallermaggiore, Giovanni da Roma, Laura da Treviso. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Marzia. La campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Marzia massacrata in diretta: "Un tratto autostradale"

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, sulla A14 tra Ortona e Pescara sud, si è verificato un assalto a un portavalori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.