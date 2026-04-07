Un'influencer di destra radicale americana, nota per il suo sostegno a Israele, ha richiesto la revoca della green card a un attivista coinvolto in questioni legate alla politica mediorientale. Questa figura ha stretto rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti durante il suo secondo mandato e si distingue per il suo ruolo di influencer sui social media. La richiesta è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali dell'influencer.

Laura Loomer è una nota influencer della destra radicale americana pro-Israele diventata una delle figure più vicine a Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Come ha raccontato il Financial Times, ore dopo che il presidente Usa ha lanciato l’attacco contro l’Iran, ha chiamato proprio lei, la giovane 32enne sostenitrice convinta della guerra alla Repubblica Islamica e delle ragioni di Benjamin Netanyahu. «Gli ho detto che ha fatto un ottimo lavoro e che in tutto il mondo la gente lo sta acclamando», ha raccontato Loomer al Financial Times. «Ci sta rendendo orgogliosi di essere americani». La controversa influencer, estremamente... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’influencer che detta la linea a Trump: Laura Loomer chiede la revoca della green card a Trita Parsi

Guerra in Iran, secondo Trita Parsi "sarà lunga e con perdite enormi, il piano di Trump è fallito dopo 48 ore"Il politologo iraniano Trita Parsi sostiene che Donald Trump abbia perso il controllo della guerra in Iran e che l’obiettivo originale fosse quello...

Go get your own oil! Su Truth, Trump non fa provocazioni all’Europa: detta una linea politicadi Rocco Ciarmoli Il 31 marzo 2026 Donald Trump scrive su Truth un messaggio rivolto agli alleati europei che non riescono ad avere carburante a...

Chi è Laura Loomer, l'influencer che ha inventato la fake news sui gatti mangiati dai migrantiAttivista di estrema destra è stata vista spesso assieme a Trump anche in occasioni non ufficiali. Il tycoon ora però prende le distanze e precisa: Non lavora per la mia campagna presidenziale ... rainews.it

Laura Loomer, chi è l’influencer cospirazionista in grado di orientare le scelte TrumpLaura Loomer, 31 anni, influencer, attivista di estrema destra e sostenitrice di teorie del complotto. Nata in Arizona, è diventata famosa per le sue fake news sugli immigrati che mangiano cani e ... tg24.sky.it