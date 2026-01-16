Viaggio tra Celati e Leopardi | alla scoperta del Blu infinito

Domenica alle 17, a Palazzo Ubaldini di Apecchio, si terrà una visita guidata gratuita alla mostra Luigi Ghirri

Domenica alle 17, a Palazzo Ubaldini di Apecchio, è in programma una visita guidata gratuita alla mostra Luigi Ghirri Blu Infinito. In viaggio con Gianni Celati e Giacomo Leopardi, a cura di Luca Baroni, direttore della Rete Museale Marche Nord e curatore del progetto espositivo. La visita guidata, a ingresso libero, sarà l’evento conclusivo della mostra e rappresenta un’opportunità preziosa per cittadini, appassionati e visitatori di approfondire il lavoro di Luigi Ghirri e il dialogo tra fotografia, letteratura e paesaggio, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e culturale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

