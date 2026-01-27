Zootropolis 2 si arricchisce di una scena inedita che rivela un inizio diverso dal montato finale. La clip, disponibile nelle versioni digitale e fisica del film, permette di scoprire alcuni dettagli nascosti del sequel, già diventato uno dei maggiori successi nel panorama dei film d'animazione. Un’occasione per approfondire la produzione e conoscere meglio questa attesa pellicola.

La clip inedita è uno dei numerosi contenuti extra disponibili nelle versioni digitale e fisica del film, divenuto il secondo maggior incasso di sempre per un film d'animazione. L'inizio di Zootropolis 2 era completamente diverso da quello visto al cinema. Ce lo rivela una scena tagliata del film d'animazione che mostra l'incipit alternativo. I co-registi Jared Bush e Byron Howard hanno spiegato i motivi alla base della loro scelta in un'intervista con Entertainment Weekly, a commento dei contenuti extra della versione home video. "Nella versione definitiva, apriamo il film ripensando a dove eravamo rimasti con Judy e Nick nel primo film", ha spiegato il coregista Jared Bush. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zootropolis 2: una scena tagliata rivela un inizio completamente diverso

