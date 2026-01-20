Una scena particolarmente cruda di A Knight of the Seven Kingdoms è stata rimossa prima della messa in onda. Lo ha confermato uno degli autori della serie HBO ambientata a Westeros, spiegando che il contenuto risultava troppo intenso. Nonostante il tono spesso duro di Il Trono di Spade, questa scena è risultata eccessiva anche per i canoni della nuova produzione.

Come rivelato da uno degli autori della nuova serie HBO ambientata a Westeros, una delle scene inizialmente presenti nella storia è stata eliminata a causa della sua eccessiva crudezza Il Trono di Spade ci ha abituato molto a scene considerate eccessive sul piccolo schermo, ma a quanto pare una scena era semplicemente troppo oltre per finire su A Knight of the Seven Kingdoms. Nel primo episodio della serie, infatti, una delle prime scene mostra Dunk (interpretato da Peter Claffey) che fa i propri bisogni dietro un albero in una ripresa piuttosto esplicita. Discutendo della natura esplicita della scena di defecazione nella premiere, il co-creatore Ira Parker ha menzionato l'unica "battuta su cacca e scoregge" che sarebbe stata troppo anche per questa serie, durante un'intervista promozionale per lo show, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Era troppo anche per noi": una scena molto cruda di A Knight of the Seven Kingdoms è stata tagliata

